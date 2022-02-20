تشاجر مع زوجته فنام في السيارة فعثروا عليه جثة متحللة

المصدر: البيان

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أثار العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل سيارة ملاكي، بمنطقة المعادي في القاهرة، الكثير من التساؤلات عن ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية، أن المتوفي شاب عمره 28 عامًا، ويعمل موظف، وأن جثته كانت في حالة تعفن، ويرتدي ملابسه كاملة.

وبينت التحريات، أن الشاب، وهو مقيم برفقة زوجته في منطقة الشروق، نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة قبل الحادث، بسبب إدمانه المواد المخدرة، وترك على إثرها المنزل.

ولفتت التحريات إلى أنه بعد ترك منزل الزوجية كان ينام يوميا داخل سيارته وانقطع الاتصال بأسرته، وأنه منذ أسبوع حررت زوجته في قسم المعادي محضرًا بتغيبه.

وبالكشف الطبي على الجثة، تبين أن الوفاة طبيعية، بسبب هبوط في الدورة الدموية.

وكان رجال المباحث في مصر عثروا على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في ظروف غامضة، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بـ"المرعب".

وجاءت البداية بتلقي قوات قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة ملاكي في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشاب داخل سيارة ملاكي يبلغ من العمر 28 عاما، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.