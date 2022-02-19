فيديو .. مصر للطيران تعلق على لقطة الطيار التي أذهلت البريطانيين

المصدر: وكالات

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أشاد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران رقم MS777 من طراز البوينغ B787-9Dreamliner المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للعاصفة «يونيس» مما أدى إلى عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى.

كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع طياري مصر للطيران بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب على أعلى مستوى خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط، ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصر للطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي وحاصلين على الشهادات والاعتمادات الدولية.