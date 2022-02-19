مصر.. نقابة الإعلاميين تمنع ظهور هاني حتحوت وتحيله إلى التحقيق

المصدر: البيان

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أصدر نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المصري طارق سعدة اليوم "السبت"، قراراً بمنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية في مصر، وتحويله إلى لتحقيق.

وأكد البيان الصادر عن نقابة الإعلاميين أن القرار جاء لمخالفة حتحوت ميثاق الشرف الإعلامي والسلوك المهني، وعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

وشدد البيان على أن نقابة الإعلاميين تهيب بمجموعة قنوات "صدى البلد"، التنبيه على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً بها في الشُعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين، وهي تقديم البرامج، أو الإخراج، أو الإعداد، أو التحرير، أو المراسلة، سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.