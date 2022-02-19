فيديو .. إنقاذ طفل محتجز في مرتفع جبلي بالسعودية

المصدر: البيان

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أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الجمعة، بمنطقة حائل في السعودية طفلا علق وسط أحد أجزاء جبل أجا.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ التي تكللت بالنجاح.

حيث استخدمت فرق الإنقاذ سلم سيارة الدفاع المدني الذي يصل ارتفاعه 30 مترًا، وخلال دقائق معدودة وصل إلى الطفل في منتصف الجبل وتم إنزاله دون أن يلحق به أذى.