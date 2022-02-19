بسماكة تصل إلى 140 سم.. الثلوج تطمس معالم اليابان (فيديو)

المصدر: البيان

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تواصل تساقط الثلوج على طول ساحل بحر اليابان والمرتفعات الجبلية، وبلغت سماكته في بعض المناطق ثلاثة أضعاف متوسط تراكم الثلوج في مثل هذه الأيام من السنة، بحسب "يورونيوز".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان أصدرته، أمس الجمعة: يتواصل تساقط الثلوج في منطقة توهوكو بمحافظة نيغاتا والمناطق الجبلية في شمال كانتو، حيث يسيطر ضغط جوي منخفض مصحوبٌ بكتلة هوائية باردة.

وبلغت كمية تساقط الثلوج خلال ثلاثة ساعات (من الخامسة حتى الثامنة من صباح أمس) 10 سنتيمترات في بلدة ميناكامي بمحافظة غونما و9 سنتيمترات في بلدة يوزاوا بمحافظة نيغاتا، وذلك حسب المصدر المذكور الذي أشار إلى أنه منذ بدء العاصفة الثلجية الحالية وحتى صباح أمس بلغت سماكة الثلوج 140 سم في بلدة شوناي بمحافظة ياماغاتا، و126 سم في مدينة أونو بمحافظة فوكوي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث اضطرابات مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرقات، وطلبت من السائقين توخي الحذر جراء تشكّل الجليد على الطرقات.