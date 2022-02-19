ضمنهم الموشومون.. مطعم مشاهير في أستراليا يمنع ذوي "المظاهر المخيفة" من دخوله

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مطعم Double Bay’s Dedouin شرق سيدني الأسترالية أنه يمنع “المظاهر المخيفة” عبر حظر الوشوم والجواهر الثقيلة وتطبيق قواعد جديدة للباس داخل المطعم.

وتشمل القواعد الجديدة الموظفين والزوار على حد سواء في المطعم المملوك لـ Poata okeroa بالشراكة مع Eric Jury و Julian Tobias، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

ويرتاد المطعم نجوم ومشاهير كنجم التنس نيك كيريوس، والممثل سكوت إيستوود، كما يستضيف المطعم سهرات ليلية يومي الجمعة والسبت من العاشرة مساء حتى الثالثة صباحاً.

وعبّر الشيف مايكل مسيلروي من المملكة المتحدة عن غضبه لمنعه من تناول العشاء في المطعم بسبب الوشوم على رقبته وذراعه.

وقال مسيلروي “من المؤسف أن نعود لهذه القواعد في أماكن الطعام”، حيث أخبره بعض الأصدقاء أن هكذا قواعد ظهرت قبل عدة سنوات.

وتملك معظم مطاعم سيدني قواعد خاصة باللباس، لكن لا يتعلّق أي منها بالوشوم أو الجواهر، بينما لمطعم Dedouin رديف في جولد كوست، حيث يمنع أحد المطاعم الوشوم لنفس السبب.