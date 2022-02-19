«كيوريوسيتي» يلتقط صوراً مذهلة لغيوم المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وكالة ناسا هذا الأسبوع صورتين بتقنية GIF التقطهما المسبار كيوريوسيتي، تظهر الغيوم المنجرفة فوق موقع الاستكشاف على جبل شارب، أو «أيوليس مونس» بمعنى جبل الريح.

وحسب موقع روسيا اليوم، التقط المسبار كيوريوسيتي، الذي يقترب الآن من عامه العاشر في استكشاف الكوكب الأحمر، الصور التي تُظهر إحداها مشهداً يتضمن منظر كوكب المريخ، والأخرى لسحب تتحرك مباشرة فوق كيوريوسيتي.

ولم تكن مهمة سهلة، كما أشار مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في منشور بالمدونة الاثنين الماضي، لأن كاميرات كيوريوسيتي ليست مصممة للنظر إلى السماء. وبدلاً من ذلك، كانت كاميرات المركبة الجوالة مخصصة لتصوير صخور المريخ وخصائص المناظر الطبيعية في رحلتها للبحث عن علامات قديمة لصلاحيتها للسكن.

وقال مختبر الدفع النفاث في تدوينة: «غيوم المريخ باهتة جداً في الغلاف الجوي، لذلك هناك حاجة إلى تقنيات تصوير خاصة لرؤيتها. يتم التقاط صور متعددة لتكون قادرة على الحصول على خلفية واضحة وثابتة. وهذا يسمح لأي شيء آخر يتحرك داخل الصورة، مثل السحب أو الظلال، أن يصبح مرئياً بعد طرح هذه الخلفية الثابتة من كل صورة على حدة».