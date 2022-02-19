التنمر يدفع ضحاياه إلى الانتحار

المصدر: سيئول - أ ف ب

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يتعرض كثر من المشاهير والشخصيات العامة في كوريا الجنوبية لسيل من الإهانات والمضايقات عبر الإنترنت، تدفع بعضهم أحياناً إلى الانتحار، فيما يفلت مرتكبوها من العقاب. وتتسبّب أزمة التنمر الإلكتروني في كوريا الجنوبية بمزيد من الوفيات في أوساط المشاهير، ومنهم نجوم البوب الكوري، مثل المغنية سولي، وكذلك بين الأشخاص الأقل شهرة كلاعب كرة طائرة أنهى حياته في أوائل فبراير.

ويمكن لمتنمرين عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية أن يدمّروا حياة الآخرين من دون أن يرفّ لهم جفن، إذ إن التمييز على أساس الجنس شائع في هذه الدولة الآسيوية، في حين لا يتردد المرشحون للرئاسة مثلاً في السخرية من النسوية، وتكثر عبر منتديات الإنترنت المنشورات التي تنطوي على عدائية ضد المرأة.

وتمثل يوتيوب المنصة المفضلة لشنّ هجمات من هذا النوع. وحظي مقطع فيديو يهاجم الناشطة كيم جو-هي مثلاً بمئات الآلاف من المشاهدات، ونُشرت آلاف التعليقات عليه انطوى عدد منها على تهديدات بالقتل.