احتجاج بجاكوزي في الهواء الطلق

المصدر: (أوتاوا - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

في درجات حرارة شديدة البرودة، ووسط عدد من الشاحنات ولافتات تحمل شعارات احتجاج، نظم كنديان احتجاجاً داخل حوض جاكوزي بأحد شوارع أوتاوا، أول من أمس، للمطالبة بإلغاء الإلزام بتلقي اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» ووضع الكمامات للوقاية منه.

فقد جلس المحتجان جان-فيليب وجابرييل، اللذان رفضا الكشف عن اسميهما بالكامل، في حوض ماء ساخن قابل للنقل في وسط أوتاوا، حيث حذرت الشرطة متظاهرين من اتخاذ إجراء «وشيك» لفض احتجاجهم بالعاصمة، وبدأت عمليات احتجاز لإنهاء أزمة قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنها تهدد السلامة العامة. وقال جان-فيليب «نحن في جاكوزي نصنع السلام..

سلام لنظهر للعالم كله كيف سيحتج الكنديون.. بسلام». وأضاف «نحن متظاهرون سلميون هنا.. بشكل قانوني هنا. استعنا بالشاحنات لدعم الحرية وإنقاذ الأطفال من التطعيم ومن وضع الكمامات».