والدهن تعرض لحادث فسحبن كل أمواله وألقينه في الشارع

المصدر: البيان

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تعرض أب مصري لمأساة حقيقية بسبب بناته اللاتي تخلين عنه وقمن بسحب أمواله من البنك عقب تعرضه لحادث، دخل على إثره المستشفى.

ونقل موقع اليوم السابع عن محمد محمد عبد العال، قوله إنه تعرض لحادث ودخل المستشفى وبعد خروجه بأربعة أيام طلب منه أولاده إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بأموال المعاشات، وقالوا إنهن سيقمن بعمل بعض الإشاعات والعرض على طبيب، وتوجهن إلى الشهر العقاري التابع لمركز تمي الأمديد، و طلبن تحرير توكيل من أجل إنهاء الأوراق.

و قول أحمد شقيقه "إنه كان فى تلك الفترة العلاقة طيبة بين الاب وبناته وكن دائمات الزيارة له وعقب ذلك طلب الذهاب إلى إحدى بناته وبالفعل ذهب إليها ، وبات عندها ليلة واحدة وفي اليوم التالي جاءت وألقت به في الشارع، وقالت إن زوجي سوق يطلقني لانه لايرغب بوجوده معنا".

وأضاف" وبعد فترة انقطع عنه البنات الثلاث، وأثناء ذلك كنت أعد له أوراقاً للحصول على أرباح وديعه له بالبنك، وعندما توجهنا لصرفه أكدت لنا إدارة البنك أن الأموال تم سحبها بالكامل، من قبل نجلته بناء على توكيل صادر منه لنجلته، وتبين قيامها بصرف كل يوم الحد الأقصى من السحب والذى يبلغ 50 ألف جنيه وذلك لمدة سبعة أيام، على مدار أسبوعين وحصلت على 350 ألف جنيه، وعندما توجهنا إليها وسألنها قالت ايوه انا سحبت الفلوس لأنها تخصنا، ورفضت إعادته لوالدها المريض للصرف على العلاج".

وأكد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتهمها بالنصب عليه وسحب الأموال منه، وجاري التحقيق بالقضية.