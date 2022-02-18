من هي السيدة المتسببة في سجن الإعلامي توفيق عكاشة؟

المصدر: البيان

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حظى حكم سجن الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، باهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حول هوية طليقته التي تسببت في الحكم بسجنه 3 أشهر، بسبب النفقة.

وبالبحث تبين أن طليقته إعلامية تدعى، رضا الكرداوي، كانت قد عملت مذيعة بالتلفيزيون المصري، والتي وفقا لوسائل الإعلام المصرية اقترحت عليه إنشاء قناة الفراعين التي ظهر عليها عكاشة ونال شهرة واسعة من خلالها.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن عكاشة انفصل عنها فور إطلاق القناة ورفض ظهورها على الشاشة، وتركز الخلاف بينهما حول رفضه الإنجاب منها.

وأسست الكرداوي المجلس العربي للإعلام الإنمائي، وشاركت في حركة"المرأة الجديدة"، وغيرها من الحركات الاجتماعية، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

ورفعت رضا الكرداوي القضية على عكاشة في صيف 2011 بمحكمة الأسرة بطلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث تم ضبط الإعلامي توفيق عكاشة بمطار القاهرة الدولي قبل سفره بدقائق، من قبل الشرطة، لتنفيذ عدة أحكام في قضايا سب وقذف، وخلافات أخرى سابقة ما زالت تحت نظر القضاء.