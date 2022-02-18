وفاة الكاتب الصحفي المصري جلال دويدار عن عمر ناهز 86 عاماً

المصدر: د ب ا

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توفي الكاتب الصحفي المصري جلال دويدار اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة المصرية ببالغ الحزن والأسى، دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.

ونقل بيان إعلامي صادر عن اللجنة عن بشير العدل مقرر اللجنة قوله إن الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، كان نموذجا للصحفي المهني، الذي يقدر معنى الكلمة ورسالة الصحافة، وقد تتلمذ على يديه رواد وأعلام، في مجال الصحافة والإعلام.

وأكد العدل أن دويدار كان يحمل على عاتقه، بجانب رسالة المهنة، وأمانة الكلمة، هموم الوطن وقضاياه، وكم تناول العديد منها عبر مقالاته بجريدة الأخبار، والتي كان لها انعكاس إيجابي على القرار العام، وعلى حياة البسطاء من المواطنين، خاصة ما يتعلق بقراءاته في بيانات الحكومة.