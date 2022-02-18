أبناء عم وبينهما قصة حب عمرها 13 عاماً .. تفاصيل ما حدث بين عروسي الإسماعيلية

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو لعروسين في محافظة الإسماعيلية في مصر موجة من ردود الفعل، وتداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، حيث ظهر فيه ما بدا وكأنه مشاجرة بين العروسين وأسرتيهما، واعتداء العريس على عروسه في يوم الزفاف.

وتداول رواد التواصل في محافظة الإسماعيلية مقطع الفيديو لتجمع في الشارع بين أسرتي وأقارب عروسين، ووصف بعض رواد مواقع التواصل الأمر بأنه مشادة كلامية تطورت لاشتباك بالأيدي، واعتداء العريس على عروسه، وتدخل الأقارب لاحتواء الموقف.

وخلال مقطع الفيديو تظهر العروس وسط أسرتيهما والأقارب في حالة تشبه الإغماء، بينما حاول المتواجدون في محيط الحدث إفاقتها، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل"، وفقا لموقع مصراوي.

بعد الخروج من الكوافير، والموقف الذي شهده الشارع بين العروسين وأسرتيهما، ظهر مقطع فيديو جديد للعروسين وهما يرقصان داخل القاعة التي شهدت مراسم الزفاف والحفل الليلي.

عقب ما جرى تداول، ظهر مقطع فيديو آخر للعروسين داخل منزلهما، بينما تواجد عدد من أفراد الأسرة الذين بدت على وجوههم الضحكات، ونفوا وجود مشاجرة من الأساس، وأن ما حدث لا يعدو كونه سوء تفاهم، وأن العروس كانت في حالة شبه فقدان للوعي وساعدها زوجها على الإفاقة.

كما ظهر في مقطع الفيديو العريس وبجواره تقف عروسته، بينما رددا مع الحضور عبارات تدل على سيادة جو الوئام بينهما وأفراد الأسرة والأقارب.

والد العريس قال إن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته، وساد الوئام بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسافرا صباح اليوم الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

بينما أكد أحد شهود العيان أن العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عاما وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف فقط لكنه كان داخل نطاق الأسرة ولم يحدث بعد ذلك ما يعكر صفو جو الفرح الذي ساد بين جميع أفراد الأسرة.