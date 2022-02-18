الأرصاد المصرية تحذر من بدء التقلبات الجوية حتى يوم الأحد

المصدر: وكالات

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من بدء التقلبات الجوية التي يشهدها طقس اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "آخر صور الأقمار الصناعية، أظهرت تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة"، بحسب "اليوم السابع".

وأضاف البيان أنه "مع دخول المساء تتقدم لتؤثر على مصر الوسطى والقاهرة والدلتا؛ وتكون ذروة الحالة الجوية يوم السبت لتشمل كافة الأنحاء الشرقية".

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من المساء، حيث سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضح خبراء الأرصاد أن تكون ذروة الحالة الجوية غير المستقرة، يوم غد السبت، لتشمل كافة الأنحاء الشرقية.