حريق عبارة قبالة سواحل اليونان

المصدر: ا ف ب

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اندلع حريق في ساعة مبكرة الجمعة على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي وتقل قرابة 300 شخص أثناء عبورها في البحر الأيوني، ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وعلق شخصان على متن العبارة واتصلا طلبا للمساعدة. وتوجهت مروحية طراز "سوبر بوما" لانقاذهما بحسب خفر السواحل اليوناني.

اندلع الحريق على متن العبارة يوروفيري أوليمبيا التي كانت تقوم برحلة إلى إيطاليا انطلاقا من ميناء إيغومينيتسا اليوناني، قرابة الساعة 4,30 (01,30 ت غ). وكان على متنها 239 راكبا و51 من أفراد الطاقم إضافة إلى مركبات.

وقال مدير مستشفى كورفو ليونيداس رومباتيس لتلفزيون إي آر تي العام، إن راكبين تعرضا لإصابات طفيفة وأدخلا المستشفى احترازا.

وكان زورق دورية لخفر السواحل اليوناني نقل إلى المستشفى رجلا من أفراد الطاقم عمره 42 عاما، يعاني من صعوبة في التنفس.

وظهر في لقطات تلفزيونية وهو يمشي بصعوبة يساعده عناصر إطفاء.

وأعلن محافظ منطقة الجزر الإيونية رودي كراتسا لقناة إي آر تي التلفزيونية العامة إن "الركاب نُقلوا سالمين على متن زوارق إنقاذ إلى كورفو".

وأكد خفر السواحل أن عملية الإنقاذ مستمرة.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني إن جهود إخماد الحريق ستستغرق ساعات.

مخاوف من مهاجرين متسللين

يُخشى أن يكون على متن السفينة ركاب غير معلن عنهم مثل مهاجرين غير شرعيين يتسللون عادة إلى عبارات تقوم برحلات بين اليونان وإيطاليا.

وقال سائق شاحنة في اتصال هاتفي مع محطة إي آر تي "كنا نستعد للنوم عندما سمعنا الإنذار عن وقوع حريق". وأضاف "ارتدينا ملابسنا وخلال ثوان صعدنا إلى ظهر العبارة حيث اعطونا سترات نجاة".



وعلى سطح العبارة "كانت حالة ذعر، النيران كانت تتصاعد من المرآب، الجو كان خانقا"، وفق شاهد العيان. وقال راكب آخر لتلفزيون سكاي "سمعنا أن حريقا اندلع في مكان حفظ الأمتعة لكن الأمر ليس مؤكدا".

وأضاف "في غضون 15 دقيقة فقط امتدت النيران إلى ظهر العبارة" لافتا إلى أن استجابة الطاقم وغالبية أفراده إيطاليون كانت "ممتازة".

وأوضح "كانوا منظّمين جدا. الطاقم أنقذ حياتنا".



وأظهرت مشاهد التلفزيون ألسنة النار والدخان الأسود تتصاعد من السفينة المملوكة من شركة غريمالدي.

ولا تزال أسباب الحريق الذي اندلع قبالة جزيرة إريكوسا بين اليونان وألبانيا، غير معروفة.



هُرعت دوريات خفر السواحل وزورقا جر إلى مكان الحريق وشاركت فرقاطة ومروحيتان في عمليات الإنقاذ.

كذلك شارك زورق دورية إيطالية وقال عدد من الركاب الذي تم إنقاذهم لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن النيران كانت "هائلة" وبأن حالة ذعر كانت سائدة.

وقال قائد زورق الدورية لوكالة أنسا إن "عملية الإخلاء لم تكن بسيطة".



وقال صياد من أهالي المنطقة ويدعى نيكوس بارديس لشبكة إي آر تي إن العديد من مراكب الصيد تجوب المنطقة المحيطة بالعبارة المنكوبة بحثا عن أشخاص في البحر. وأوضح "يمكننا سماع اصوات انفجارات، ربما هي انفجار شاحنات بضائع".

وحركة الملاحة كثيفة بين مرفأي إيغومينيستا وباتراس في غرب اليونان، ومرفأي برينديزي وأنكونا.

ويعود آخر حريق على متن سفينة في البحر الأدرياتيكي إلى كانون الأول/ديسمبر 2014 وطال العبارة الإيطالية نورمان أتلانتيك. وقضى 13 شخصا في الحريق آنذاك.

