دماء على فستان الزفاف.. مشاجرة دامية بين عروسين وسط الشارع

المصدر: البيان

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شهدت مدينة الإسماعيلية شرق مصر واقعة غريبة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس وتحرير محضر في قسم الشرطة.

وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو للمشاجرة بين العروسين في الشارع، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقاربهما لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

كما تناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".

في حين وصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، حيث تمت السيطرة على الموقف، وحررت محضرا وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.