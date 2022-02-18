السعودية.. يتنكر في زي طبيب للدخول إلى برج النساء والولادة

المصدر: البيان

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ضبطت إدارة الأمن والسلامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بالسعودية، وافدا عربيا كان قد ارتدى زي طبيب لمحاولة الدخول إلى برج النساء والولادة.

ونقلت صحيفة سبق عن المتحدث الإعلامي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان قوله: في الثامنة مساءً "أمس الخميس" حضر شخصٌ لبرج النساء والولادة مرتدياً زي طبيب للدخول إلى البرج، وعند الاشتباه فيه أبلغت حارسة الأمن، مشرفة الفترة، التي بدورها أبلغت غرفة القيادة والتحكم بالمجمع؛ لتتم متابعة المشتبه فيه عن طريق الكاميرات.

وأضاف: حاول بعد ذلك المشتبه فيه الفرار من المجمع، لكن عبر متابعة وخطة أمنية محكمة تمّ توقيفه وضبطه من قِبل حرّاس أمن المجمع؛ ليتبين أنه ليس طبيباً ولا يعمل في المجمع، محاولاً الاحتيال على أنظمة الأمن بالمجمع وانتهاك خصوصية المريضات.

وأكّد "الحميدان"؛ أنه تمّ تسليمه بعد ذلك إلى الجهات المختصة لإكمال اللازم وفق النظام.