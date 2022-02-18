وفاة الطفل الأفغاني الذي سقط في البئر

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة، وفاة الطفل الذي سقط في بئر بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان منذ 4 أيام.

وحوصر الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، منذ يوم الثلاثاء، في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

وحاول فريق إنقاذ أفغاني إنقاذ الطفل على مدار 4 أيام من الحفر للوصول إليه.

ولم تعرف حتى الآن، ملابسات سقوط الطفل في البئر التي كانت جافة وموجودة في الأرض.

وهذا الحادث، شبيه بالحادث المأساوي الذي وقع في أوائل فبراير في المغرب، حيث سقط الطفل ريان، 5 سنوات، في قاع بئر، وتم انتشاله متوفيا بعد خمسة أيام.