مصر.. دعوى خلع غريبة «عايز أمه تربي العيال ودي إهانة»

المصدر: البيان

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بعد ثلاث سنوات من الزواج وإنجاب توأم، أتى الزوج بأمه إلى منزله لتربي له العيال بحجة أن زوجته غير مسؤولة وأنه لا يأمنها على الاعتناء بهم، وأن والدته هي من ستقوم بتربية الصغار بدلًا عنها، فرفضت الزوجة ذلك واعتبرت أن هذا يمثل إهانة لها ولجأت إلى القضاء طالبةً الخلع.

اشتكت السيدة العشرينية لمحكمة الأسرة، وقالت إن زوجها أهانها وطلب منها عدم التدخل في تربية أبنائها واتهمها بأنه غير مسؤولة وأنه لا يؤمنها على الاعتناء بهم وأن والدته هي من ستقوم بتربية الصغار بدلًا عنها فرفضت ذلك، وطلبت منه الانفصال لأنه يراها شخصية غير مسؤولية، فرفض وطلب منها ترك الأطفال لوالدته، فتوجهت للمحكمة وأقامت دعوى خلع ضده. وفقاً لصحيفة "الوطن المصرية".

قالت الزوجة في دعواها للقاضي، إنها تعرفت علية وكانت في 17 من عمرها، ووقعت في حبه وبعد فترة طلب خطبتي من والدي لكنه رفض لأنها كانت صغيرة للغاية، واستمروا في التواصل حتى عاد لخطبتها مرة أخرى، وطوال هذه الفترة كان هو المتحكم بها وبحياتها ومسيطر على كل شيء، بحجة أنه يحبها ويكبر عنها في السن ويعرف الصواب والخطأ أكثر منها ويريد مصلحتها أكثر منها، فكانت تنفذ أوامره دون تفكير حتى، وبعد أشهر انتهيا من تجهيزات شقة الزوجية، وتمت الزيجة.

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج كانت خاضعة لكل أوامره وليس لديها رأي في التفكير أو التدبير، حتى أنه كان يرافقها في كل مكان، حتى أنه كان يتحكم في تعاملاتها الشخصية مع أصدقائها وعائلتهم، وبعد فترة صغيرة علمت بحملها وكانت متوترة للغاية من الحمل وفكرة أن سيكون لديها طفل تعتني به مثل جميع الأمهات، لكنها تفاجأت أنها حامل في «توأم» وطوال فترة الحمل كانت تشتكي له أنها متوترة من فكرة الأمومة، وبدأ زوجها يسيطر عليها أكثر.

وتابعت الشابة العشرينية: «بعد ما ولدت بأيام جاب والدته تعقد معايا وفي الأول كنت سعيدة بمساعدتها ليا، وبعد كده فضلت تنتقدني على كل حاجة، ولما أعمل حاجة مش عاجبها تفضل تزعق وتاخد العيال مني، ولما اشتكيت لزوجي منها، غضب عليا وقالي إني مش قد المسؤولية وأن مليش حاجة في أولاده وأن والدته اللي هتربيهم وأن أقعد معاهم في البيت بس مش أكتر».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها طلبت منه الانفصال لكنه رفض، وطلب منها ترك أطفالها لوالدته إذا رغبت في الانفصال، فأخذت أطفالها لمنزل والديها، وذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع، لأنها لا ترغب في العيش معه، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.