السعودية: 5 أعوام سجناً ونصف مليون غرامة التحرش على متن الطائرات المدنية

المصدر: البيان

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حذرت النيابة العامة السعودية من ارتكاب أي أفعال شائنة على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة، تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها، مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.