كشف سبب هجمات أسماك القرش على شواطىء سيدني

المصدر: البيان

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عانت شواطئ سيدني من هجمات عدة لأسماك القرش البيضاء، ما أثار ذعر السكان وإغلاق المناطق التي تعرّضت لهجوم حتى إشعار آخر.

كما أدّت الهجمات لإصابة شابة الأسبوع الماضي ووفاة مدرّب غوص محترف يوم السبت الماضي يدعى سيمون نيليست في شاطئ ليتل باي شرق سيدني.

ويعتقد الخبراء أن سبب الهجمات هو درجة الحرارة الدافئة للمحيط وكثرة الأسماك قرب الشاطئ التي أغرت أسماك القرش البيضاء للاقتراب، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وتبلغ درجة الحرارة في هذا الوقت من السنة 26 درجة مئوية، مما يزيد أعداد الأسماك في المنطقة واجتذاب الأسماك المفترسة.