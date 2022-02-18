48 مليون دولار لماسة زرقاء وزنها 15 قيراطاً

المصدر: نيويورك ـ أ ف ب

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أعلنت دار سوذبيز للمزادات، أول من أمس، أملها في بيع ماسة زرقاء يزيد وزنها عن 15 قيراطاً في مزاد يقام بشهر أبريل من العام الجاري في هونغ كونغ، مقابل 48 مليون دولار على الأقل.

وتسمى الماسة «دي بيرز كالينان بلو»، وتقدّر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار، وفقاً لبيان أصدرته الدار النيويوركية.

وأوضحت سوذبيز أنها «أكبر ماسة زرقاء خالية من الشوائب» على الإطلاق في سجلات معهد الأحجار الكريمة الأمريكي، مضيفة أنها ستكون المرة الأولى تباع فيها مثل هذه الماسة في مزاد.

ويقام المزاد على هذه الماسة التي عرضت قبل أيام في نيويورك خلال أسبوع الفخامة في هونغ كونغ في أبريل المقبل. وقد تم اكتشافها في أبريل الفائت بمنجم كولينان جنوب إفريقيا.

ويفوق وزن «دي بيرز كالينان بلو» ماسة «أوبنهايمر بلو»- 14.62 قيراطاً- والتي بيعت في 2016 مقابل 57.5 مليون دولار.