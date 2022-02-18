الوصول إلى المريخ في 45 يوماً فقط!

المصدر: دبي ـ البيان

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تتوقع ناسا أن يستغرق وصول البشر إلى الكوكب الأحمر حوالي 500 يوم، لكن المهندسين الكنديين يقولون إن نظام H قائم على الليزر يمكن أن يقطع هذه الرحلة في 45 يوماً فقط.

وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإرسال طاقم إلى الكوكب الأحمر في منتصف 2030. ويقول مهندسون من جامعة McGill في مونتريال بكندا إنهم طوروا نظام دفع حراري بالليزر، حيث يتم استخدام الليزر لتسخين وقود الهيدروجين. وهو دفع موجه للطاقة، باستخدام أشعة الليزر الكبيرة التي يتم إطلاقها من الأرض لتوصيل الطاقة إلى المصفوفات الكهروضوئية على مركبة فضائية، والتي تولد الكهرباء، وبالتالي الدفع بشكل أسرع. وقال الفريق الذي يقف وراء الدراسة إن هذا النظام يمكن أن يسمح بالنقل السريع داخل النظام الشمسي، حسب «روسيا اليوم». ويستخدم النظام أشعة الليزر لدفع مركبة فضائية إلى الفضاء السحيق، بسرعات نسبية - جزء بسيط من سرعة الضوء - وكلما زادت قوة الليزر، زادت سرعة المركبة الفضائية.

وتتوقع بعض الأبحاث أنه يمكن أن يُرسل قمر صناعي يبلغ وزنه 200 رطل إلى المريخ في غضون ثلاثة أيام فقط، وتتطلب مركبة فضائية أكبر حجماً من شهر إلى ستة أسابيع.