العاصفة "يلينيا" تشلّ ألمانيا وتحذير من "زينب".. فيديو

المصدر: البيان

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تعرضت ألمانيا ليلة أمس لرياح عاصفة، مع وصول العاصفة "يلينيا"، تسببت في توقف حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس، في وقت حذر فيه الخبراء من عواصف لاحقة، وفق موقع "دي دبليو".

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن عاصفة "يلينا" ولدت رياحا بسرعة بلغ معدلها 120 كيلومترا في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيا بجبال هارتس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وبلغت أقصى سرعة إلى حدّ 152 كيلومترا في الساعة.

من جانبها، أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من العاصفة مساء الأربعاء إلى مساء الخميس في النصف الشمالي من البلاد.

وألغت شركة لوفتهانزا 20 رحلة جوية كإجراء احترازي.

وأوقفت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قطارات المسافات البعيدة في عدة ولايات بسبب العاصفة.

وأوضحت الهيئة صباح اليوم أنه تم وقف قطارات المسافات البعيدة في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورغ وشلزفيغ-هولشتاين ومكلنبورغ-فوربومرن وبرلين وبراندنبورغ.

وأشارت الهيئة أن هناك تأثيرات على وسائل النقل بشكل عام في ولايات أخرى أيضا.

وحظرت الهيئة من العاصفة "زينب"، التي من المتوقع أن تضرب ألمانيا اليوم.