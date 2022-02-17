وزارة الموارد البشرية السعودية تكشف حقيقة تقليص أيام العمل

المصدر: وكالات

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد بشأن تقليص عدد أيام العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سعد آل حماد، إن النظام الذي تتم دراسته حاليا هو "نظام العمل"، وليس تقليص أيام العمل.

ونفى المتحدث في تغريدته ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل، مؤكدا أنه "لا صحة لذلك".

وأوضح آل حماد "أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية، علما بأنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة".

ويأتي هذا التوضيح بعدما قال وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، قد قال خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أمس الأربعاء، "من السهل تعديل وسن أنظمة لا تخلق وظائف ولا تجذب استثمارا ونحرص أن نطور نظاما جاذبا للوظائف من خلال الاستثمار المحلي والدولي".