مصطفى بكري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد المايوه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مصر البرلماني مصطفى بكري، إن نساء الصعيد والأرياف أشرف من أن يتقول عليهن أحد.

وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع تويتر: "عندما يتقول هذا الإعلامي عن أمهاتنا وجداتنا في الصعيد وبحري ويقسم بأنهن كن يرتدين المايوهات، فأقول له كفاك كذبا وتقولا على عباد الله".

وتابع: "تتقول عليهن، أنت وغيرك، أرجوك وأنت من الأرياف قل لنا رأيت من يخرجن بالمايوه طرفك أو في المكان الذي ولدت فيه؟، رحم الله أمهاتنا".

كان الإعلامي إبراهيم عيسى: قال في برنامجه حديث القاهرة: "لو انت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فأنا أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم".

وأضاف عيسى: "وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك".

وتسببت تصريحات عيسى في هجوم شديد عليه: "أن نساء الصعيد ومصر خط أحمر ولا يجب التحدث عنهم بتصريحات مثل المايوه".