قرار جديد من المحكمة ضد المحلل الشرعي مدعي الزواج من 33 سيدة

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر تجديد حبس "المحلل الشرعي" محمد الملاح 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات في القضية إن "معد برنامج يحدث في مصر للإعلامي شريف عامر اتهم الملاح بانتهاك الخصوصية، وذلك بعد اتهام الملاح له بالاتفاق معه على ما يقال في الفقرة".

وأضاف أن "المعد ياسر التلاوي اتهم الملاح بتسجيل مكالمات دون إذن، ونفى ادعائه بتلقينه ما قاله مع الإعلامي شريف عامر، موضحا أن كاميرات المراقبة لم ترصد أي من هذه الاتهامات".

وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع الملاح، عقب قرار حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات.

وذكرت أن المتهم أنكر أثناء التحقيق ما نسب إليه من اتهامات منها ترويج الشائعات، قائلا: "برنامج شريف عامر ومدير التحرير بتاعه قالي تعالى البرنامج نعمل حلقة قول أنت محلل وكده".

وتابعت: "جهات التحقيق قررت استدعاء مدير تحرير برنامج يحدث في مصر، لمواجهة المتهم، وعندما حضر مدير التحرير وواجه المتهم، اعترف الملاح بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة".