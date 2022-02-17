أول هجوم منذ 60 عاماً.. سمكة قرش طولها 14 قدماً تلتهم سباحاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي سباح ماهر حتفه وهو يستنجد المساعدة يوم أمس الأربعاء وذلك في أول هجوم مميت لأسماك القرش في شواطئ شرق مدينة سيدني الأسترالية منذ نحو 60 عاماً، مما تسبب بإغلاقها.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد كافح السباح سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 14 قدماً قبل أن تأكله حياً كوجبة دسمة، بشهادة شهود عيان فجعوا جراء الحادثة المأساوية.

أول هجوم منذ 60 عاماً

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد كان الرجل يسبح في فترة ما بعد الظهيرة قبالة شاطئ "ليتل باي"، وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنه تم "استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة 04:35 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (09:35 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الأربعاء إلى "ليتل باي" بعد تلقي تقرير يفيد بأن قرشاً هاجم سباحاً في المياه"، وقد كان الشاطئ مليئاً بالعشرات من السباحين والمجدفين في ذلك الوقت.

وأضاف البيان إن السلطات ورجال الإنقاذ "حضروا وحددوا مكان الأشلاء البشرية في المياه"، وأضاف أنه لم تتوفر تفاصيل أخرى في البداية.