صدمة ومفاجآت أمام الشرطة .. العثور على طفلة مخبأة أسفل سلم بعد 3 سنوات من اختفائها

المصدر: وكالات

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تم العثور على طفلة أمريكية، 6 أعوام، اختفت قبل 3 سنوات في غرفة سرية أسفل تحت السلم في منزل جدها، بعد أن اكتشف المحققون آثار قدميها الصغيرتين، حسب تصريحات رجال الشرطة.

وقالت السلطات، حسب صحيفة نيويورك بوست، إن والدا الطفلة بيزلي شولتس اختطفوا ابنتهم بعد فقدانهم حضانتها في عام 2019 ، وأخفاها في منزل جدها لأبيها منذ ذلك الحين.

وبعد مرور عامين على اختفاء الطفلة تلقت الشرطة بلاغاً بأن الطفلة محتجزة على بعد حوالي 170 ميلاً من المكان الذي اختفت فيه، حصلت الشرطة على أمر تفتيش للممتلكات.

وأثناء عملية البحث استخدم المحققون أداة لإزالة عدد من درجات السلم الخشبي، وعندها تفاجأوا بقدمين صغيرتين مخبئتين، وقالت الشرطة إنه عثر على بيزلي ووالدتها في غرفة صغيرة أسفل الدرج المؤدي إلى القبو.

كانت بيزلي في الرابعة من عمرها عندما فقد والداها حضانتها هي وأختها الكبرى، ولم يتضح سبب أخذ السلطات لهم، ولكن في اليوم الذي كان من المفترض أن تأخذهم السلطات، فر الأب والأم كيرك شولتس، وكيمبرلي كوبر مع ابنتهما.

وحسب السلطات، احتجزت الشرطة والدي الطفلة في مكان الحادث ، إلى جانب الجد مع كيرك شولتس الأب ، 57 عامًا. واتُهم الثلاثة بتعريض حياة طفل للخطر والتدخل في رعاية الأطفال.