مركبة ناسا تلتقط صوراً مذهلة لهلال كوكب المشتري وقمره غانيميد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا صوراً مذهلة لكوكب المشتري وقمره غانيميد.

وكشفت الوكالة الأمريكية للفضاء عن بيانات الصور المذهلة في منشور لأعضاء فريق مهمة جونو على مدونة على الإنترنت يوم الاثنين 14 فبراير. ونشر العلماء صورا لحفرة ضخمة على غانيميد بالإضافة إلى صورة مضاءة من الخلف للمشتري التقطتها المركبة الفضائية أثناء غوصها داخل وخارج بيئة كوكب المشتري المليئة بالإشعاع. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

علق الفريق على صور كوكب المشتري: "إذا كان بإمكانك الركوب جنبا إلى جنب مع مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا وهي تقترب من كوكب المشتري خلال إحدى ممراتها المنتظمة القريبة من الكوكب العملاق، فستتمتع بمشهد مذهل مشابه لهذا".

والتقطت صورة غانيميد في يونيو 2021 عندما حلّقت مركبة جونو على ارتفاع 650 ميلا (1046 كيلومترا) فوق سطح قمر المشتري. وأنشأ العالم المواطن توماس ثوموبولوس الصورة الملونة المحسنة لغانيميد باستخدام بيانات من كاميرا JunoCam.

وتُظهر الصورة الحفرة الكبيرة Kittu، التي يبلغ عرضها نحو 9 أميال (15 كيلومترا) وتحيط بها مادة أكثر قتامة والتي نشأت عندما اصطدم كويكب صغير بالسطح.

وجاء في تدوينة فريق مع جونو أن "معظم فوهات غانيميد بها أشعة ساطعة تمتد من ندبة الاصطدام، لكن نحو 1% من الحفر بها أشعة داكنة".

وأضاف المنشور: "يعتقد العلماء أن التلوث الناتج عن الاصطدام تسبب في ظهور أشعة قاتمة. ومع مرور الوقت، تظل الأشعة مظلمة لأنها أكثر دفئا قليلا من المناطق المحيطة، لذلك يتم دفع الجليد للتكثف في تضاريس قريبة أكثر برودة وإشراقا".

وأنشأ جيل الصورة ذات الإضاءة الخلفية لكوكب المشتري باستخدام بيانات أولية من أداة JunoCam، بما في ذلك سبع صور التقطتها جونو خلال المرور الـ39 للمركبة بالقرب من المشتري في 12 يناير.

وأشارت وكالة ناسا إلى أن هذا المنظر لكوكب المشتري مستحيل من الأرض، حتى باستخدام تلسكوب، لأن مدار المشتري دائما ما يكون خارج الأرض وبالتالي لا يمكن رؤيته (من كوكبنا) إلا في الإضاءة الكاملة من الشمس.