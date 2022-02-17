وفاة آخر حافظة للغة "ياغان"

المصدر: البيان

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أعلنت حكومة تشيلي وفاة كريستينا كالديرون؛ آخر حافظة للغة سكان أمريكا اللاتينية الأصليين "ياغان" عن عمر ناهز الـ 93 عاما.

وسلمت كارلا روبيلار، رئيسة دائرة منطقة ماغالانيس، أسرة الفقيدة وساما خاصا من وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة لإسهاماتها في تنمية المنطقة وثقافتها، بحسب "روسيا اليوم".

ومنحت "اليونيسكو" العام 2003 كالديرون لقب "التراث الحي"، ووفقا لوزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة في تشيلي، فقد "بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على ثقافة ولغة "ياغان"، وقامت مع حفيدتها بتجميع قاموس للغة وإعداد مجموعة من القصص والأساطير لهذا الشعب".

ونقلت جزئيا لغة "ياغان" المحكية والمهددة بالاندثار بسبب الإسبانية إلى حفيداتها وإلى ابنة شقيقتها، فيما يقول عالم الألسن موريس فان مايلي المقيم في بويرتو وليامز: "الأجيال الأصغر من كريستينا تعرف أيضا لغة ياغان، لكن ليس بمستواها، لذلك فهي خسارة لا تعوض".

و"ياغان"، هم من السكان الأصليين لأرخبيل تييرا ديل فويغو الواقع جنوب تشيلي والأرجنتين، وخلال تعداد العام 2017 عرّف 1600 شخصا في تشيلي بأنفسهم ممثلين لهذا الشعب.