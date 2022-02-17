«ألواح صخرية» وثقت غياب الموظفين في زمن الفراعنة

المصدر: دبي ـ البيان

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تسجيل غياب الموظفين عن العمل ليس تقليداً مرتبطاً بالعصر الحديث فقط، لكنه يعود إلى العصور القديمة، وتحديداً في عهد المصريين القدماء: الفراعنة، إذ قال موقع «mymodernmet» إن أصحاب الأعمال في العهد الفرعوني كانوا يسجلون على ألواح صخرية أيام إجازات العمال لديهم.

ويوجد لوح من هذه في المتحف البريطاني ويعود تاريخه إلى عام 1250 قبل الميلاد، وتظهر التوازن بين العمل والحياة.

وأدرج في هذا اللوح 40 عاملاً، حيث يتم وضع علامة عند كل يوم عمل يغيبون عنه، لأسباب تتراوح ما بين المرض والالتزامات العائلية.

واللوح المصنوع من الحجر الجيري يعرف باسم «أوستراكون»، وعليه كتابة باللغة الهيراطيقية، باللونين الأحمر والأسود، حسب «سكاي نيوز». ويتم في اللوح تمييز الأيام حسب الموسم والرقم، فمثلاً هناك الشهر الرابع من الشتاء وفي يوم 24 منه غاب عامل بينيوب لأن والدته كانت مريضة.