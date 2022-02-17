«تاج محل» في نسخة «ثلجية» فريدة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أضيف أخيراً إلى قائمة المواقع السياحية الخلابة في ولاية جامو وكشمير، وتحديداً في منطقة جولماراج، تمثال ثلجي هو نسخة طبق الأصل من النصب الأيقوني «تاج محل»، الذي يعتبر إحدى عجائب الدنيا.

وأفادت وكالة أنباء «إيه إن أي» في بيان أن نحت التمثال الثلجي لـ «تاج محل» تم على مدار 17 يوماً وقد أصبح حالياً مركز جذب للسياح الذين يزورون المنطقة السياحية.

وقد نقلت القناة التلفزيونية الهندية «إن دي تي في» عن المدير العام لفندق جراند ممتاز، ساتياجيت غوبال، قوله إن التمثال الذي استغرق بناؤه 17 يوماً يبلغ ارتفاعه 16 قدماً (4.88 أمتار).

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء، فقد تم بناء تمثال الثلج من قبل الفندق بهدف جعل جولماراج أكثر جاذبية للسياح.

وقد أوضح غوبال: «أردنا إنشاء شيء يشبه اسم الفندق (غراند ممتاز). وقد أردنا جعله لا يُنسى»، مضيفاً إنه تم استثمار ما يقرب من 100 ساعة عمل لاستكمال عملية النحت على الجليد، مشيراً إلى أن الجهود أثمرت في جذب السياح.