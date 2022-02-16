"ويزدوم".. طائر معلق في الأجواء منذ 67 عاماً (فيديو)

المصدر: البيان

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لا تنفك دلائل إعجاز الخالق سبحانه تدهش العلماء المتتبعين للحيوانات والطيور، حيث وقف العلماء مشدوهين أمام طائر "قطرس" استطاع أن يقطع مسافات هائلة بالطيران، زادت على 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، وذلك منذ أن بدأ العلماء تتبعه قبل 67 عاماً، أي أن هناك احتمالاً أنه قطع مسافات أخرى قبل أن يتم تثبيت جهاز التتبع عليه.

يحمل الطائر المعلق في الأجواء اسم "ويزدوم"، ويعد أقدم طائر يوثقه العلماء في البرية في العالم، وتحيط به اليوم ثلاثة أجيال من عائلته الفريدة، حسب تقرير لـ"بي بي سي".

يقدر العلماء أن عمر "ويزدوم" يتجاوز 67 عاماً على الأقل، حيث تم رصده أول مرة وتعليق جهاز تتبع عليه عام 1956، وسجل 3 ملايين ميل طيران (4 ملايين و828 ألف و32 كيلومتراً)، أي 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والقمر، ذهاباً وإياباً.