جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنهي أعمال التحكيم لدورة "الطبيعة"

المصدر: البيان

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أعلن علي خليفة بن ثالث سعادة الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي انتهاء أعمال التحكيم للدورة الحادية عشرة "الطبيعة" معلنا عن أسماء المحكمين الدوليين الستة الذين تولوا تحكيم المحاور الأربعة المعتمدة لهذه الدورة وهي الطبيعة وملف مصور والمحور العام وتصوير الوجوه.

وشهدت قائمة المحكمين الدوليين للدورة الحادية عشرة حضور المصورة والمخرجة الكندية "باربرا ديفيدسون" الحائزة على جائزة "بوليتزر" 3 مرات وجائزة "ايمي" بجانب زمالة Guggenheim الأمريكية.

كما ضمت القائمة المصور الأردني الأمريكي "رائد عماري" الرائد في مجال تصوير "البورتريه" وصاحب الإصدار المميز "The Homeless Project" والمصورة الأمريكية "سارة مارينو" المتخصصة في تصوير الطبيعة وتدريسه والكتابة عنه وتعزيز الاهتمام بالموائل الطبيعية من خلال التصوير ومن إسبانيا جاء المصور وعالم الأحياء "جايمي كوليبراس" الحاصلٌ على درجة الماجستير في التربية البيئية ودرجة ماجستير أخرى في التنوع البيولوجي والحفاظ على بيئة المناطق الاستوائية.

واحتوت القائمة أيضا على "مارسيل فان أوستن" المصور الهولندي حاصد الجوائز وهو مساهم منتظم في National Geographic بجانب كونه سفيراً لعلامة "نيكون" التجارية.

وشملت القائمة أيضا حضور المصور الأمريكي "جون ستانمير" صاحب أكثر من 14 غلافا على مجلة National Geographic و18 غلافاً على Time magazine وأحد مؤسسي وكالة VII Photo والحائز على جائزة "روبرت كابا" المرموقة ومصور العام لمجلة POYi وجوائز أخرى.

وقال ابن ثالث : " أننا في مجلس أمناء الجائزة نولي معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم جل اهتمامنا ذلك أن وتيرة التطور تتسارع بشكل كبير وتشهد العديد من التحولات في الشكل والمضمون لذا نعمل جاهدين على اختيار الخبرات الفوتوغرافية المناسبة لطبيعة المحاور المطروحة ضمانا لشمولية عناصر عملية التقييم واحتراما لتفاوت الأذواق البصرية بين الحضارات والثقافات المختلفة ".