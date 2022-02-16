بالفيديو.. كيف تفاعل الأمير خالد الفيصل مع شاب سعودي ألقى قصيدة أمامه؟

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يبرز ردة فعل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل خلال كلمة ألقاها شاب اسمه "مهند" الذي برز اسمه في الوقت ذاته على تويتر. حيث شده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل". وجاء ذلك في فعالية أعلن فيها عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".