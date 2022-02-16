تمديد مهرجان "السعادة" برأس الخيمة حتى 20 فبراير

المصدر: رأس الخيمة-البيان

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مدد مهرجان "السعادة" على كورنيش المرجان في رأس الخيمة فعالياته حتى 20 فبراير الجاري، حيث سيواصل المهرجان، استقبال زواره من مواطني دولة الامارات ومقيميها والضيوف والسياح، وذلك بتوجيهات القائمين على إدارة مركز أكسبو للمعارض، بتمديد المهرجان لـ 5 أيام أخرى عقب انتهاء فعالياته يوم أمس الاول الاثنين 15 الجاري ، وذلك بناء على رغبة الجمهور والعارضين بعد أن أثرى المهرجان الحركة التجارية في إمارة رأس الخيمة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز أكسبو للمعارض برأس الخيمة ، بالتواصل مع الجمهور والمجتمع المحلي بغية فتح نافذة لنشر السعادة والترفيه على الجمهور ، وتعزيز فكرة سياحة المهرجانات لاستقطاب الزوار والضيوف ، لتعريفهم بما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من طبيعة تميّزها وتمنحها طابعاُ خاصاً.

ومن جهته أكد محمد حسن السبب مدير مركز أكسبو للمعارض ، على اهمية مهرجان " السياحة " للتسوق باعتباره احد ابرز الفعاليات التي تقام بإمارة رأس الخيمة ، ودوره البارز في تنشيط صناعة السياحة المحلية ، وما توفره مثل تلك الفعاليات من خدمات لوجستية متكاملة ومستوى عالي من الرفاهية ، وإقامته وسط منطقة المرجان التي تضم فنادق متميزة وشواطئ رائعة ، وأماكن سياحية متنوعة وهو ما يوفر تجربة متكاملة للزائر بغرض المتعة ، لافتاً الى ان عدد زوار المهرجان ازداد هذا العام عما كان عليه في الأعوام السابقة مما دفعنا لتمديده ، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة «مرجان» ، والاختيار الصائب لإقامة المهرجان على شواطئ جزيرة المرجان ، والتي تُعد من أكثر الوجهات تفضيلاً لدى الزوار والمستثمرين من شتى أنحاء العالم ، وتضم المشاريع السياحية عالمية المستوى .