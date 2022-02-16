"روزي" الافتراضية تبدأ الغناء الأسبوع المقبل

المصدر: يونهاب

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صرحت "روزي"، أول شخصية افتراضية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء أنها ستصدر أغنيتها المنفردة الأولى بعنوان "مَنْ أنا؟" (Who Am I?‎) بعد أسبوع.

وقد كشفت عن هذه الخطة على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو وصورة عن الأغنية.

يُذكر أنه تم إنشاء "روزي" بواسطة "سيدوس ستوديو إكس" (Sidus Studio X) بمزج عدد من الوجوه التي يفضلها الشباب المراهقين.

وقد ظهرت لأول مرة في العام 2020 كفتاة إعلان لشركة التأمين على الحياة المحلية "شينهان" (Shinhan Life). وظهرت بعد ذلك في العديد من الإعلانات التلفزيونية. وهي أيضًا شخصية افتراضية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من 110,000 متابع على موقع إنستغرام.

وتم إنتاج أغنيتها الأولى بواسطة "Music Vine" بالتعاون مع "جونغ جيه-وون" من فرقة "فانيلا أوكوستك" (Vanilla Acoustic).

وقال الستوديو: «تم اختيار تاريخ إصدار الأغنية في يوم 22 فبراير عام 2022 لأنه يرمز إلى عمرها البالغ 22 عاما والذي لا يكبر أبدا».