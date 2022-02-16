بايدن يحتفل بعيد الحبّ بـ "الذكريات"

المصدر: البيان

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احتفل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيد الحب، وهو من المناسبات المفضلة لدى زوجته، ‏جيل بايدن، بنشره صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته وهما يجلسان على الشاطئ.

ونشر بايدن الصورة عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته.

وكتب بايدن لزوجته جيل، التي تزوجها العام 1977: “أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد”.

وبعد بضع ساعات من رسالته الرومانسية إلى زوجته، نشر حساب بايدن على “إنستغرام” مقطعا مصورا قصيرا لتفاعلات بينه وزوجته خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض، والتي يظهر في إحداها ممسكين بأيدي بعضهما البعض، وتعانقهما، وتبسمهما أمام الكاميرا لالتقاط الصور، كما يظهر بايدن في لقطة وهو يهدي زوجته باقة من الزهور.

وكانت جيل بايدن زينت البيت الأبيض بديكورات خاصة احتفالا بعيد الحب للعام الحالي، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزينة الموجودة التي علقتها في الحديقة الشمالية.

وشملت الزينة قطعا فنية خشبية تشبه الحيوانات الأليفة الجديدة لبايدن، ومنها القط ويلو.

ووجهت جيل بايدن رسالة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها على موقع “تويتر”، هي: “من عائلتنا لكم: عيد حب سعيد”.