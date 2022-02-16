عقار «تجريبي» يعالج مرض السكري بكفاءة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أظهرت دراسة أمريكية حديثة قدرة عقار تجريبي على علاج مرض السكري من النوع الثاني عن طريق زيادة التعبير عن بروتين تم اكتشافه أخيراً وتبين أنه يؤثر في إشارات الأنسولين من الخلايا. وعبر العديد من الدراسات قبل السريرية في المختبر، أظهر البحث أن المركب الجديد يحسن جوانب متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بمرض السكري.

وأفاد موقع «نيو أطلس» العلمي بأن نشاط البروتين «سويل 1» الذي يؤثر في إشارات الأنسولين في العديد من أنسجة الجسم، ويعد حيوياً لإفراز الأنسولين الطبيعي من خلايا البنكرياس، يبدو أنه يتعطل بشكل كبير في مرض السكري من النوع الثاني.

وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة «نايتشور كوميونيكيشن»: وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن تصحيح ذلك دوائياً لتحسين انتظام نسبة السكر في الدم؟