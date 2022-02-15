رئيس وزراء أستراليا موسيقار وحلاق نسائي!.. فيديو

المصدر: البيان

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انتقدت فرقة Dragon النيوزيلندية استغلال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لأغنيتهم في سبيل إضفاء طابع إنساني قبل الانتخابات القادمة.

وكان موريسون ظهر الأحد الماضي في مقابلة مع 9News يغني “April Sun in Cuba” وهو يعزف على غيتار لترد الفرقة في اليوم التالي عبر "تيك توك" ناشرة مقطع لرئيس الوزراء أثناء غنائه وبجانبه صور لحرائق الغابات ومعلقين “مرة أخرى، Dragon تكسب شهرتها لأسباب خاطئة”، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وانتشر المقطع على نطاق كبير وكثرت الانتقادات لموريسون، كما أصدرت الفرقة بعد عدة ساعات بياناً قالت فيه: “من الساخر أن يختار السياسي أغنية لاستمالة الناخبين إليه”.

وقد دافع سكوت موريسون عن نفسه في حديثه إلى بن فوردهام على 2GB، بقوله إن خرق الآلة الموسيقية كانت فكرته. مضيفاً أن الأمر يتعلق بإظهار كيف تعيش الأسرة في المنزل.

كما أشار موريسون إلى أنه كان عند زيارتات لصالونات الحلاقة غالباً ما كان يُمنح فرصة لتجربة يده في التجارة في مواقع العمل التي زارها.

وأضاف “لذا إذا أراد الناس السخرية مني بسبب ذلك الأمور لعب القيثارة والمشاركة في صالونات الحلاقة، حسناً، فإنهم يسخرون من ملايين الأستراليين الذين يواصلون حياتهم للتو ويقومون بعمل رائع”.