جراء إهمال طبي .. وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة في 10 أيام بالسعودية

المصدر: البيان

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توفي 3 أشخاص من أسرة سعودية واحدة، في أقل من عشرة أيام (شقيقتان وخالهما)، جراء إهمال طبيب مقيم، داخل أحد مستشفيات القويعية، ليغادر بعدها المملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وقال فالح القحطاني زوج المتـوفاة "منيرة"، خلال لقائه ببرنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إن زوجته دخلت المستشفى مرافقةً مع شقيقتها "شيخة" التي كانت تعاني من فيروس كورونا، ونقلت إليها العدوى بالفيروس لاحقاً، مبيناً أنه طلب من إدارة المستشفى إخراجها لكن دون جدوى، وفقا لموقع أخبار 24.

وأضاف أنه طلب من المستشفى عمل أشعة لمعرفة سبب الوفـاة، بعدما لاحظ أن وفـاتها غير طبيعية، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى اعترفت بخطاب رسمي أن لديهم أشعة أُخذت للمتـوفـاة وبعد ذلك أنكروها.

وتابع بأن خال زوجته كان في العناية المركزة وتـوفي لاحقاً نتيجة إبرة مخدرة، موضحاً أنه رفع قضية ضد الطبيب المتسبب في الواقعة، ورغم ذلك تمكن مغادرة المملكة، لافتاً إلى أن الواقعة مضى عليها 6 أشهر وإلى الآن لم يصدر أي جديد.