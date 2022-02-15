هل يشعر القلب بعدم انتظام ضرباته عندما يقع في الحب؟

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

هل ينبض القلب أسرع من المعتاد عندما يصادف المرء فتى أو فتاة الأحلام؟ وهل يشعر القلب ولو لثانية واحدة بعدم انتظام ضربات القلب عندما يقع في الحب؟

يوضح الكاتبان في "معهد فكتوريا للقلب" في جامعة موناش الاسترالية، هانا براون وهويتشن-هان، في موقع "ذا كونفرزيشن" الأمريكي، أن القصائد كانت على حق، فمشاعر الحب والانجذاب تؤثر على القلب. وفي الواقع من الطبيعي جداً أن ينبض القلب بشكل أسرع عندما يكون المرء متحمساً أو متوتراً أو غاضباً أو حتى إذا تناول الكثير من القهوة.

كما هناك استجابة الجسم للقتال أو الهروب، وهذه تفسر أيضا الشعور بتسارع القلب خلال لحظة حب، إذ يرسل الدماغ إشارة الى الغدد الكظرية، وهما عضوان صغيران منتجان للهرمونات يقعان أعلى الكليتين، لإنتاج دفعة صغيرة من هرمون الادرينالين، ينتقل عبر مجرى الدم مباشرة الى القلب، حيث يتمثل عمله في جعل القلب ينبض بشكل أسرع.

ويبدو أن الجسم يتفاعل بهذه الطريقة، فعندما تنتاب المرء مشاعر الحب أو الانجذاب، وقد تكون تلك طريقة الجسد في الاستعداد للركض في أحضان الحبيب.

لكن هل من الممكن أن تتخطى ضربات القلب نبضة واحدة؟ يرى الكاتبان احتمال حدوث ذلك من خلال الأشياء نفسها التي تجعل القلب يتسارع، التوتر والقلق والجفاف ومجموعة من الأشياء الأخرى، وغالبا ًما تكون هذه الضربات المبكرة حميدة، مما يعني أنها ليست مهددة للحياة، بشرط ألا تتكرر كثيراً.

وسواء أكان ذلك هو الحب أو الشوق للحبيب، يتصرف القلب حقاً بشكل مختلف عندما يدخل الحب من الباب. وأفضل ما يمكننا فعله لقلوبنا هو الحفاظ على نمط حياة صحي، ومراجعة الطبيب بانتظام، للتأكد من أنها مجرد مشاعر حب، وليس أكثر منذ ذلك.