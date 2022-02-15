تفاصيل مؤلمة .. الطفلة وعد دفعت حياتها ثمناً للدفاع عن أمها

المصدر: البيان

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حالة من الحزن والحسرة سيطرت على أهالي منطقة الدقي بالجيزة، بعد وفاة الطفلة وعد التي تبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة تعرضها للضرب المبرح والتعذيب على يد زوج والدتها، الذي احتجزها لمدة 3 أيام، داخل غرفة منفردة.

منذ 3 أشهر كانت بداية القصة المؤلمة بزواج «أم وعد» من شاب يدعى محمد الشهير بـ«أوشة»، يعمل سائق توك توك، ولم يمر كثيراً حتى ظهرت عواقب تعاطيه المخدرات على حياتهما الزوجية.

كثرت الخلافات بينهما رغم أنها كانت تأمل معه بحياة سعيدة، بعد أن انفصلت عن والد «الطفلة وعد» لنفس الأسباب، وبدأ في الاعتداء على الأم بالضرب والإهانة، وبدأت رحلة تعذيب الطفلة عندما حاولت الدفاع عن والدتها في إحدى المرات.

وقبل وقوع حادث وفاة الطفلة الأليم، قام المتهم "أوشة" باحتجاز الأم وطفلتها في غرفتين منفصلتين عن بعضهما لمدة 3 أيام، متعرضة للضرب والتعذيب حتى فقدت الوعي، وعندما تيقن أن الطفلة فارقت الحياة فر هاربًا على الفور.

بعد دقائق توجهت «أم عصام» ابنة خالة والدة "وعد"، إلى شقة قريبتها لزيارتها، لتجد الطفلة فور دخولها الغرفة ملقاة على الأرض مغشياً عليها، لتقوم بإبلاغ الشرطة.

وجاءت البداية بتلقي قسم شرطة الدقي، بلاغا يفيد بوفاة طفلة تدعى «وعد» نتيجة تعرضها لوصلة من الاعتداءات والضرب لمدة 72 ساعة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية نشبت بينه وبين والدة الطفلة، مما أدى إلى اعتدائه بالضرب على الطفلة وفوجئ بفقدانها الوعي، فحملها على يديه محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الجريمة.