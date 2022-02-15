حكايات من الإثارة والأكشن.. مرعي الحليان بين «الفنر» و«الزقوم» في رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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أجندة الممثل الإماراتي مرعي الحليان مزدحمة هذه الأيام، فهو موزع بين "الفنر" و"الزقوم"، وكلاهما سيعرضان في رمضان المقبل، الأول من تأليف الكاتب جمال سالم، بينما الثاني من تأليف المسرحي اسماعيل عبدالله، وكلاهما يرتبطان بعلاقة جيدة مع الحليان الذي حط رحاله أخيراً في البحرين، حيث يتولى تقديم ورشة في أساليب الأداء التمثيلي، والتي أقامها في بيت "مسرح الريف" البحريني.

ورغم انشغالاته في تصوير دوره في "الزقوم" ومحاضراته المسرحية، إلا أن الفنان مرعي الحليان لم يغض الطرف عن جمهوره، ليبقيهم على إطلاع دائم على مستجدات أعماله الدرامية، ليشير عبر "انستغرام"، بأن المسلسل الإماراتي "الفنر" الذي انتهت أعمال تصويره أخيراً في عجمان، هو كوميدي ساخر، يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية، ويحمل توقيع الكاتب جمال سالم، ويلعب بطولته بلال عبدالله، وموسى البقيش، وجمال السميطي، هاني المصري، هيفاء العلي، آلاء شاكر، نيفين ماضي، وعدد من الوجوه الشابة، فيما تولى إخراج العمل تيم الطويل، مضيفاً "قريباً في رمضان، نحن نسعد بلقياكم ودعمكم دائماً"، مؤكداً في الوقت نفسه بأن العمل مع "الكاتب جمال سالم شيء مختلف".

وعلى الجهة الأخرى لـ "الفنر"، يقف الحليان أيضاً على ضفة "الزفوم" الذي يتولى إخراجه البحريني أحمد المقلة، حيث كتب عنه الحليان، الذي لم يكشف حتى اللحظة عن طبيعة دوره في العمل: "الزقوم" للكاتب اسماعيل عبدالله، وإخراج المبدع أحمد المقلة"، واصفاً العمل الجديد بأنه "أضخم انتاج خليجي يأتيكم في رمضان للمنتج الدكتور حبيب غلوم".

"الزقوم" الذي تجري أعمال تصويره حالياً في البحرين، وصفه الحليان عبر "انستغرام" بـ "حكايات من الإثارة والأكشن"، حيث فكرة العمل مستلهمة من شجرة الزقوم، والتي تنمو في جهنهم ولا تأكلها النيران، وأحداث العمل تدور حول سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، فيما يسلط العمل في أحداثه الضوء على مجموعة من الموضوعات الاجتماعية الشائكة، كون العمل يحمل اسقاطاً على الواقع المرير الذي يعيشه الناس في المجتمعات وما يواجهونه من مشكلات مادية واجتماعية مختلفة أشكالها، ويلعب بطولة العمل إلى جانب الحليان، كل من الدكتور حبيب غلوم، وهيفاء حسين وسعد الفرج، وفاطمة الحوسني، والبحريني قحطان القحطاني، وحمدان الهنداسي، وفارس البلوشي، وزينب غازي وغيرهم.