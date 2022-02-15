شاهد .. فرحة عارمة من أطفال مدرسة بإلغاء الكمامة

المصدر: البيان

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فرحة عارمة عاشها أطفال مدرسة أمريكية، بعدما أخبرتهم المعلمة أنهم لن يرتدوا الكمامات بعد الآن، ليعلو الصراخ والقفز والضحكات.

فقد تلقى صغار في إحدى مدارس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الخبر من معلمتهم أثناء تواجدهم في الفصل الدراسي، إذ قالت لهم: "بدءا من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات ثانية".

ليبدأ الأطفال بالرقص والهتاف بصوت عال وخلع الكمامات التي يرتدونها.

هذا وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب أكثر من 89 ألف مغرد.

فيما عبر مغردون عن سعادتهم بتلك الفرحة البالغة، مشيرين إلى أنه يتوجب منع الكمامات في هذه السن الصغيرة.

بينما عبر آخرون عن خطورة مثل هذه القرارات.

أتت تلك الخطوة، فيما بدأ البيت الأبيض في إعداد استراتيجية وخطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، وفقا للعربية نت.

إلغاء إلزامية الكمامة

وبعد شهور من اتباع إرشادات وكالات الصحة العامة، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين هذا الأسبوع عن خطط لرفع إلزامية الكمامات في المدارس وأماكن أخرى.

وذكرت 6 ولايات وهي: كاليفورنيا وديلاوير وإلينوي ونيويورك وأوريغون ورود آيلاند، أنها ستتخلى عن إلزامية الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة في الأماكن العامة.

أما فيما يتعلق بالمدارس، فستتوقف ماساتشوستس ورود آيلاند ونيوغيرسي وديلاوير وكونيكتيكت وأوريغون عن فرض طلب الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة، تاركة الأمر للمقاطعات التعليمية الفردية لتقرير الأمر.

إلا أن تلك القرارات تتعارض مع توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

فقد أكدت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي للصحافيين، الأربعاء الماضي، أن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على تحديث توجيهاته، لكنها رفضت ذكر المعايير المحددة التي يمكن استخدامها للمساعدة في إبلاغ الولايات بما يتعين القيام به.