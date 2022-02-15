فيديو مرعب .. تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة لسبب غريب

المصدر: البيان

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في فيديو مرعب ومخيف اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لم تجد أم ضاع غطاء سريرها أفضل من المخاطرة بابنها لاستعادته.

فقد ظهر فتى صغير يتسلق من الطابق التاسع للعاشر، بمشهد مرعب تقشعر له الأبدان، بعدما وصل لغطاء سرير أوقعته أمه بين الطابقين.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطه أحد الجيران الساكن في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "إنديا توداي".

وأضاف الجار أن الأم لم تطلب المساعدة من أحد، بل قررت تعريض حياة ابنها للخطر، وجعله يتدّلى بهذه الطريقة للوصول إلى قطعة قماش.

فيديو مرعب .. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة لسبب غريبhttps://t.co/p59pmqLJpV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XUgiLvUHor — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 15, 2022

وعقب انتشار الواقعة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأمام ردود الأفعال الغاضبة، أقرت الأم بسوء فعلتها.

وتحدثت للتلفزيون الهندي مقرة بأسفها ومبدية ندمها عما فعلته.

في حين أكدت الآراء أنه كان عليها الاتصال بصيانة البناء للمساعدة بدلا من القيام بشيء خطير للغاية، كما فعلت.