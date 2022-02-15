مأساة فاجعة .. حريق مروع يلتهم أسرة في مصر

المصدر: البيان

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لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب والداهم بالاختناق، جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد 4 سنوات وآثار جاسر السيد 6 أشهر، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى 28 عاما والأب محمود جمال علي 25 عاما.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقي أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع العشريني بحي ثاني بالإسماعيلية.

وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على الحريق الذي اسفر عن وفاة 3 أطفال أشقاء بينهم رضيع وإصابة الوالدين جراء الاختناق.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثاميين إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب والمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة ثاني بالإسماعيلية إلى مكان الحريق، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق.