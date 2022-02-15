بحجة النسيان.. كويتي يتفاجأ بأن المستشفى تركت ابنه عاماً كاملاً في ثلاجة الموتى

المصدر: البيان

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أصيب مواطن كويتي بصدمة كبيرة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من المستشفى تفيد بأن طفله الذي ولد ميتاً لم يتم دفنه بعد مرور عام على وفاته، وأنه لا يزال في ثلاجة الموتى، رغم إبلاغه سابقاً أنهم دفنوه.

وأوضح محامي القضية أنه تقدم بشكوى ضد المستشفى بتهمة عدم دفنه منذ عام بحجة نسيانه، وعدم إبلاغ والده وتمكينه من استلام الجثة ودفنه حينها.

وقال: «أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلاً بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين وهو ما لم يحدث». وفقاً لجريدة "النهار" الكويتية.