مصر.. قتل طفلة زوجتة بعد 3 أيام من التعذيب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت قضية طفلة قتلت على يد زوج والدتها بعد أيام من التعذيب والضرب ردود فعل واسعة في مصر، حيث تعرضت الطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات للتعذيب والاحتجاز لمدة 3 أيام داخل غرفة منفردة، على يد زوج والدتها، بسبب دفاع الطفلة عن والدتها، مما دفعه بالتعدي عليها وحبسها، حتى تدهورت حالتها الصحية، وفقدت وعيها، وعندما حاول إسعافها، لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدقي، بلاغاً يفيد بوفاة طفلة تدعى وعد، نتيجة تعرضها للاعتداءات والضرب لمدة 3 أيام. بحسب موقع " القاهرة 24"

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية نشبت بينه وبين والدة الطفلة، مما أدى إلى اعتدائه بالضرب على الطفلة وفوجئ بفقدانها الوعي، فحملها على يديه محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الجريمة.